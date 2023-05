A- A+

Teatro "Cantando com Encanto", espetáculo oficial da Disney, chega ao Recife; saiba como comprar ingressos Musical leva para o palco as canções da animação "Encanto"

“Cantando com Encanto”, espetáculo baseado no filme da Disney, chega ao Recife. O musical oficial do estúdio de animação será apresentado nos dias 10 e 11 de junho, às 15h, no Teatro RioMar.

No palco, as canções que emocionaram o público de “Encanto” ganham o protagonismo. Enquanto o filme é exibido em um telão, uma banda composta por dez músicos executam ao vivo a trilha sonora.

A animação conta a história dos Madrigal, uma família colombiana liderada pela avó Alma. Todos os descendentes da matriarca possuem poderes mágicos, exceto Mirabel. Ao perceber que seus familiares estão perdendo os dons especiais, ela faz de tudo para salvar a eles e a casa mágica onde vivem.



Dirigida por Byron Howard e Jared Bush, a animação conta com canções compostas pelo prestigiado músico e ator Lin-Manuel Miranda. Com músicas como “Não Falamos do Bruno” e “Dos Oruguitas”, a trilha chegou a ser indicada ao Oscar.

Serviço:

“Cantando com Encanto”

Nos dias 10 e 11 de junho, às 15h

No Teatro RioMar (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Ingressos a partir de R$ 12,50, à venda no Uhuu



Veja também

família real Príncipe Harry perde recurso para receber proteção policial no Reino Unido