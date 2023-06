A- A+

CULTURA "Cantando com Encanto" espetáculo oficial da Disney, ganha duas sessões no no Teatro Riomar Recife Espetáculo exibirá o filme em telão e terá sua trilha sonora acompanhada de banda

“Cantando com Encanto”, espetáculo oficial da Disney, baseado no filme da empresa, chega ao Recife, no Teatro Riomar. O musical traz o longa acompanhado de banda e será apresentado neste sábado (10) e domingo (11).



O principal filme de animação dos estúdios do Mickey de 2021 foi “Encanto”, que ganhou popularidade entre seu público infantil e encontrou sucesso nas adaptações para teatro no mundo todo. A história da família Madrigal conquistou a plateia dos cinemas com seu visual colorido e bem animado, como só a empresa com quase 100 anos de experiência consegue fazer. E ganhou notoriedade nas adaptações para os palcos por conta de suas músicas contagiantes, criadas pelo altamente premiado Lin-Manuel Miranda, que conta Pulitzer, Grammy, Emmy e Tonys na sua prateleira.



“E se fosse possível juntar essas duas experiências?”. É a partir dessa premissa que “Cantando com Encanto” surgiu. O projeto conta com um telão exibindo o filme, acompanhado de uma banca composta por dez músicos que executam ao vivo a trilha sonora. O público empresta suas vozes para uma experiência que mistura animação, tecnologia e teatro musical em dois atos. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o primeiro país a receber o projeto, que teve temporada em São Paulo.

Realismo mágico

Inspirado no clássico contemporâneo, a trama conta a história dos Madrigal, uma família colombiana liderada pela avó Alma. Todos os descendentes da matriarca possuem poderes mágicos, exceto Mirabel. Ao perceber que seus familiares estão perdendo os dons especiais, ela faz de tudo para salvar a eles e a casa mágica onde vivem. Mas seus parentes guardam segredos que podem atrapalhar sua jornada.

Serviço:

Cantando com Encanto

Quando: Sábado 10 e domingo (11), às 16h

Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251 - Pina

Ingressos: A partir de R$ 25,00 (meia entrada), na bilheteria do Teatro ou no site



Veja também

Acidente Matuê é atingido por fogo durante show em MG e brinca: "postando do céu"