Natal 2023 Cantata da Caixa Cultural acontece no dia 3 de dezembro, no Recife, com participação de Chico César O tradicional evento natalino chega a sua 9ª edição

A tradicional cantata de Natal que ocupa as janelas e varanda da Caixa Cultural Recife, localizada na Avenida Alfredo Lisboa, em frente à Praça do Marco Zero, será realizada no próximo domingo, dia 3 de dezembro, a partir das 18h. A expectativa é de que o espetáculo Caixa de Natal, que conta com a apresentação de crianças e jovens do Coral da Santa Casa de Misericórdia, volte a encantar o público com clássicos musicais e natalinos.

A atração especial deste ano é o cantor e compositor Chico César, juntamente com o multi-instrumentista Hamilton de Holanda. Chegando à 9ª edição e abrindo o calendário de comemorações natalinas do Recife, a Caixa de Natal vai reunir um repertório composto por clássicos natalinos, canções símbolos da cultura nordestina, bem como sucessos consagrados na trajetória dos artistas convidados.

O espetáculo é gratuito e terá aproximadamente 1h30 de duração. Segundo os organizadores, cerca de 100 mil pessoas são esperadas para acompanhar a cantata natalina, que tem patrocínio da Caixa.

Diferentes profissionais se dedicaram durante oito meses para construírem o espetáculo. Eles atuaram na pesquisa de repertório, composição dos arranjos, ensaios musicais e de coreografias, desenvolvimento de figurino, divulgação e apresentação.

Acessibilidade

A Caixa de Natal disponibilizará cadeiras especiais para idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, haverá um espaço delimitado para cadeirantes, com promotoras capacitadas para orientar o deslocamento dessas pessoas.



Realizadores

Apresentado pelo Ministério da Cultura e Caixa Cultural, o evento conta com o mecanismo da Lei Rouanet, de Olê Olá, Zabumbas Falantes e Governo Federal.



Coordenado pelos idealizadores Luiz Carlos Filho, o Lulinha, e Diogo Leite, o projeto envolve uma equipe conduzida por Tovinho (direção musical), Rodrigo Leite (direção artística), os técnicos Rogério Andrade (som), Roberto Riegert (iluminação), a coreografa Bruna Renata e o figurinista Chico Camara.



O projeto realizará mais uma edição da campanha Caixa de Natal Sem Fome, que em parceria com a Ação da Cidadania, convida todos a contribuir com a doação de um quilo de alimento não perecível no dia do espetáculo.



SERVIÇO

Espetáculo CAIXA de NATAL

Local: CAIXA Cultural Recife

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, nº 505, Bairro do Recife

Data: 3 de dezembro (domingo)

Horário: 18h

Entrada gratuita

Informações: (81) 3425-1915 | Site CAIXA Cultural Recife | Instagram @CaixaCulturalRecife

Duração: 90 minutos

Acesso para pessoas com deficiência e assentos especiais

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal

