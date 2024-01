A- A+

BBB 24 "Canto da sereia" de Yasmin Brunet assusta participantes; veja Sister surpreendeu brothers com grito no quarto

A modelo Yasmin Brunet assustou os colegas de confinamento no BBB 24, na tarde desta sexta (12), ao gritar no quarto. Pitel lembrou do grito que Yasmin deu durante a Prova do Líder e participantes que estavam no quarto pediram para a modelo repetí-lo. "Ela fez um falsete. Ela segurou mesmo", comentou Pitel. "Abaixa o volume aí, produção", pediu Matteus.

Yasmin brincou ao fazer o seu 'canto de sereia', emoji escolhido para representá-la no reality. "Eles não brigam, jura?", perguntou Yasmin. "Eles vão desmaiar lá em cima também", disse Deniziane.

Quando ouviram o grito de Yasmin, Luigi, Marcus e Juninho entraram no quarto assustados. "O que foi isso?", questionou Isabella, que estava na cozinha. "Foi assim mesmo", disse Luigi sobre o grito ter sido o mesmo que o da Prova do Líder.



O canto da sereia Yasmin Brunet KKKKKKKKKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/ponIDaqT3u — Felipe (@Felipebann) January 12, 2024

O canto da sereia Yasmin KKKKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/rfoO5t4Od1 — Jana Lima (@Janaalimaaa) January 12, 2024

Amei esse canto da sereia da Yasmin pic.twitter.com/7qMz8UKnpQ — Ludmillo ‍ (@tweetdalud) January 12, 2024

