PATRIMÔNIO IMATERIAL Canto lírico italiano é incluído no patrimônio da Unesco A instituição define esta arte como uma técnica de canto sob controle fisiológico, que intensifica a potência vocal em espaços acústicos

A Unesco incluiu, nesta quarta-feira (6), o canto lírico italiano em seu patrimônio imaterial, uma decisão comemorada pela Itália como uma marca de "excelência mundial".

De Scarlatti a Verdi, passando por Monteverdi, as grandes óperas italianas são cantadas no mundo inteiro, melhoradas por interpretações famosas como a do tenor Luciano Pavarotti (1935-2007).

"Transmitida oralmente de professor a aluno, esta prática favorece a coesão coletiva e a memória sociocultural. É um meio de expressão livre e diálogo intergeracional, seu valor cultural é reconhecido em nível nacional e internacional", considera a Unesco.

A instituição define esta arte como "uma técnica de canto sob controle fisiológico, que intensifica a potência vocal em espaços acústicos como auditórios, coliseus e igrejas".

"É um trabalho longo e minucioso (...) É uma consagração oficial do que já sabíamos: o canto operístico é (uma marca de excelência mundial, entre as que nos representam melhor ao redor do planeta", comemorou o ministro da Cultura Gennaro Sangiuliano por meio de nota.

"A ópera nasceu na Itália", disse à AFP, em maio de 2022, o francês Stéphane Lissner, diretor do Teatro San Carlo de Nápoles, inaugurado em 1737 e considerada a mais antiga ópera do mundo.

Mas por que a ópera italiana seria mais legítima para entrar no patrimônio imaterial da humanidade do que suas congêneres francesa ou alemã?

Para Lissner, que também dirigiu a prestigiosa Scala de Milão, "a forma de cantar em língua italiana provoca, incontestavelmente, concordemos ou não, a maior emoção nos amantes da ópera".

O Comitê Intergovernamental de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, que se reúne desde a segunda-feira em Botsuana, deveria validar a inscrição de 55 novos elementos, apresentados sob o ângulo de tradições comunitárias.

