Cantor Adilson Ramos faz show no Recife em homenagem ao Dia das Mães; saiba mais

Em homenagem ao Dia das Mães, o cantor e compositor Adilson Ramos, autor do sucesso "Olga", volta aos palcos no Recife no dia 12 de maio (sexta-feira), a partir das 22h, em programação especial do Clube dos Oficiais.

No palco, o cantor promete performar as baladas românticas "Sonhar Contigo", "Só Liguei Porque Te Amo", "Leda", "Vem Pra Mim", "Olga", e outros clássicos de sua carreira. Além de Ramos, o line-up do evento também conta com a banda Playstop, que abre a programação da noite.

Os acessos custam R$ 200,00 (mesa com 4 lugares para sócio) e R$ 250,00 (mesa com 4 lugares para não sócio). Já os ingressos individuais estão custando R$ 50,00 (sócios) e R$ 70,00 (não sócios), e podem ser adquiridos na secretaria do Clube ou através do Whatsapp (81) 99491-1137.

SERVIÇO

Show de Adilson Ramos

Quando: 12 de maio (sexta-feira), 22h

Onde: Clube dos Oficiais

Ingressos: R$ 200,00 (mesa com 4 lugares para sócio), R$ 250,00 (mesa com 4 lugares para não sócio), R$ 50,00 (ingresso individual para sócios) e R$ 70,00 (ingresso individual para não sócios), na secretaria do Clube ou pelo Whatsapp (81) 99491-1137.

