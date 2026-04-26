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Cantor Cantor Anderson Neiff é baleado após show em São Paulo; polícia busca criminosos foragidos O produtor do artista, Thiago Gravações, confirmou o ataque a tiros em uma publicação nas redes sociais

O cantor pernambucano Anderson Neiff foi baleado em São Paulo na madrugada deste domingo (26).

Em publicação nas redes sociais, o empresário do artista, Thiago Gravações, informou que Neiff passará por cirurgia nesta manhã e pediu solidariedade e ajuda dos fãs.

"Precisamos de todas as orações para o Mago. Ele está nesse momento em cirurgia", afirmou o empresário na publicação, que contém ainda uma foto do cantor no hospital.

Um vídeo que circula nas redes sociais e foi compartilhado com a reportagem mostra o estado da van do cantor pernambucano Anderson Neiff. Nas imagens, é possível ver dois buracos deixados no vidro traseiro do veículo após os tiros. Veja abaixo:

Polícia investiga o caso

Em nota à Folha de Pernambuco, a Polícia Civil de São Paulo informou que já investiga a tentativa de homicídio contra o cantor. De acordo com a corporação, o crime aconteceu na Av. Nove de Julho, zona oeste da capital.

"No local, os PMs apuraram que a vítima estava em uma van com demais integrantes de um grupo musical, quando suspeitos em motos se aproximaram e atiraram. Eles fugiram na sequência", afirmou a polícia.

A corporação confirmou ainda que Neiff foi atingido no ombro e socorrido para o Hospital Sírio Libanês. "A perícia foi acionada e o caso foi registrado no 14° DP (Pinheiros)", completou.



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