BBB23 Cantor pode receber R$ 1,7milhão com vitória de Guimê no BBB23; saiba quem é MC Guimê, um dos confinados da atual edição do reality, foi alvo de aposta de um cantor e parceiro seu na música

O cantor Filipe Ret anunciou no Instagram que apostou dinheiro, acreditando que o amigo MC Guimê, participante da atual edição do BBB, será o campeão do reality.



Sem hesitar, Ret publicou nos Stories o valor a aposta, com a seguinte legenda: "Papo reto, apostei 100 mil que MC Guimê vai ser o campeão desse BBB!". O cantor, caso sua aposta seja vencedora, pode receber em média o valor de R$ 1,7milhão.



E como se não bastasse apostar, a foto do perfil do cantor no Instagram, é de Guimê, por quem mantém assumidamente amizade e parcerias na música.



Este assunto de parceria, aliás, veio à tona pelo próprio MC na casa do BBB, ocasião em que revelou que fará um projeto com Ret, MC Cabelinho e L7nnon.

