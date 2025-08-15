Cantor Bell Marques passa mal durante corrida em Fortaleza; saiba mais
O artista curzou a linha de chegada carregado por colegas
Cantor e compositor Bell Marques, de 72 anos, promoveu uma corrida de dez quilômetros na Avenida Beira Mar, em Fortaleza. No final do evento, que aconteceu nesta manhã desta sexta-feira (15), o artista passou mal.
Ele recebeu suporte de outros corredores que estavam próximos e, logo após a prova, entrou nas redes sociais para tranquilizar os seguidores.
“Me recuperando, viu? Saí cedo demais. Comi um negócio e fiquei me sentindo mal. O estômago ficou ruim. Mas deu tudo certo. A corrida foi linda e eu tô aqui e já tô indo para o palco de novo. Essas coisas acontecem, sabe? Rapaz, poxa vida!”, explicou Marques, dando risadas.
Ele também decidiu manter o show que acontece logo após a mini maratona.
