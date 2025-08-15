Sex, 15 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta15/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAMOSOS

Cantor Bell Marques passa mal durante corrida em Fortaleza; saiba mais

O artista curzou a linha de chegada carregado por colegas

Reportar Erro
Bell MarquesBell Marques - Foto: Léo Lemos/Divulgação

Cantor e compositor Bell Marques, de 72 anos, promoveu uma corrida de dez quilômetros na  Avenida Beira Mar, em Fortaleza. No final do evento, que aconteceu nesta manhã desta sexta-feira (15), o artista passou mal.

Ele recebeu suporte de outros corredores que estavam próximos e, logo após a prova, entrou nas redes sociais para tranquilizar os seguidores. 

“Me recuperando, viu? Saí cedo demais. Comi um negócio e fiquei me sentindo mal. O estômago ficou ruim. Mas deu tudo certo. A corrida foi linda e eu tô aqui e já tô indo para o palco de novo. Essas coisas acontecem, sabe? Rapaz, poxa vida!”, explicou Marques, dando risadas.

Ele também decidiu manter o show que acontece logo após a mini maratona.

Leia também

• Tarcísio se reúne com empresários na casa do cantor Latino

• O que é frenectomia lingual, procedimento feito pelo cantor João Gomes

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter