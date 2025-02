A- A+

Big Brother Brasil Cantor Belo diz que "sossegou" e cita novo relacionamento após término com Gracyanne do BBB 25 Artista está de caso sério com a influenciadora digital e modelo Rayane Figliuzzi, que já foi presa sob suspeita de integrar quadrilha

Belo está "sossegado". Foi essa resposta que o cantor deu a Mumuzinho ao ser chamado pelo colega de "namorador", numa apresentação realizada na última sexta-feira (14), numa casa de shows no Rio de Janeiro.

Na ocasião, o ex-marido de Gracyanne Barbosa — que tem chamado atenção no BBB 25 ao dizer que ainda cultiva amor pelo artista, com quem foi casada por 16 anos — esclareceu que está vivendo um relacionamento sério, seriíssimo.

O paulistano de 50 anos está namorando, há quase um ano, a modelo e influenciadora digital Rayanne Figliuzzi, de 27 anos.

Mas, afinal, quem é a nova namorada do cantor Belo? Com quase 200 mil seguidores no Instagram, Rayanne se descreve como influencer, além de atriz e empresária.

A moça — que atende pelo apelido Ray — é dona de uma marca de biquínis e posa frequentemente com as peças para divulgação de seus produtos. Ela também é dona de um espaço de bronzeamento artificial.

A jovem, aliás, é um um tanto conhecida no cenário das celebridades da internet. É que no início de 2020 ela chamou atenção ao acompanhar o rapper americano Tyga durante sua passagem pelo Brasil para alguns shows, aparecendo frequentemente ao lado do artista.

Rayanne, entretanto, não tem registros em seu perfil na rede social destes momentos. As publicações mais antigas da carioca datam de 2022.

Mas nem tudo são flores na vida dela: no mesmo ano, Rayanne foi presa num restaurante de Areal, na região serrana do Rio de Janeiro, após um período foragida da polícia.

A suspeita era de estelionato por integrar uma quadrilha de clonagem de cartões de crédito.

De acordo com a investigação, ela emprestou a sua máquina de cartão para receber em suas contas bancárias o dinheiro obtido a partir de golpes, que seria na sequência transferido para Alexandre Navarro Junior, então seu noivo.

Gracy e Belo: amor ainda existe?

No BBB - Big Brother Brasil, Gracyanne Barbosa tem ressaltado para colegas de confinamento que ainda nutre um sentimento de amor pelo ex-marido, o cantor Belo.

Na última quinta-feira (13), em conversa com Diego Hypolito, a modelo fisiculturista disse que o brother Guilherme é muito parecido com o ex-marido. E que isso tem "mexido com ela.

"Às vezes, não consigo conversar com ele (Guilherme) porque me remete tanto ao Belo que preciso sair. Ele fala as mesmas frases, o jeito. Fica difícil eu ficar com ele sem me emocionar, aí eu saio", afirmou.

