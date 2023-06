A- A+

luto Cantor Choi Sung-bong é encontrado morto na Coreia do Sul Coreano de 33 anos recebeu doações em 2021 após dizer que estava com câncer, mas depois confessou ter mentido

O cantor Choi Sung-bong, de 33 anos, foi encontrado morto pela polícia na manhã da terça-feira (20), na Coreia do Sul. Ele estava em sua casa, na capital do país, quando as autoridades confirmaram a morte. De acordo com a imprensa local, ele teria tirado a própria vida.

Conhecido por ter ficado em segundo lugar no programa de audição “Korea’s Got Talent” em 2011, ele voltou a chamar a atenção do público em 2021, quando recebeu grandes doações em dinheiro. Na época, ele havia dito que lutava contra o câncer, mas depois confessou ter mentido.

Um dia antes de morrer, Sung-bong publicou uma nota em seu canal no YouTube que dizia: “Peço sinceras desculpas a todos que sofreram com meu erro tolo”, acrescentando que todas as doações foram devolvidas.

A nota ainda possui o agradecimento do cantor aos fãs: “De 2011 até o presente, tenho recebido atenção e amor de tantas pessoas. Agradeço sinceramente e expresso a minha gratidão (...). Olhando para trás, desde jovem, tentei o meu melhor para aproveitar uma vida normal”.

Veja também

cinema Academia Brasileira de Cinema divulga lista com os finalistas do Grande Prêmio do Cinema Brasilero