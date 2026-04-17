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FAMOSOS Cantor D4vd é preso sob suspeita de envolvimento na morte de adolescente de 14 anos nos EUA Corpo de Celeste Rivas Hernandez foi encontrado em carro ligado ao artista; defesa nega crime e afirma que não há acusação formal

O cantor americano D4vd, de 21 anos, foi preso nesta quinta-feira (16), nos Estados Unidos, sob suspeita de envolvimento na morte de uma adolescente de 14 anos, segundo informações divulgadas pela imprensa americana com base em autoridades policiais. O artista, cujo nome verdadeiro é David Anthony Burke, estava na mira de uma investigação conduzida por um grande júri em Los Angeles.

De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, os restos mortais da jovem, identificada como Celeste Rivas Hernandez, foram encontrados em 8 de setembro do ano passado dentro de um carro associado ao cantor. O veículo, um Tesla registrado em endereço ligado a D4vd no Texas, estava em um pátio de reboque em Hollywood, após relatos de mau cheiro vindos do automóvel.

Segundo documentos judiciais, investigadores localizaram cabeça e tronco da adolescente, já em avançado estado de decomposição, dentro de um saco cadavérico no compartimento frontal do veículo. O escritório do legista do condado informou que o corpo estava “severamente decomposto” e adiou a determinação da causa da morte até a conclusão das investigações. Autoridades indicam que a jovem pode ter morrido “por várias semanas” antes da descoberta.

A polícia afirmou anteriormente que havia prendido Burke “pelo assassinato de Celeste Rivas”, mas, até o momento, não há acusação formal registrada. O cantor permanece detido sem direito a fiança, e o caso deve ser apresentado ao Ministério Público na próxima segunda-feira.

Em nota à imprensa, as advogadas de defesa Blair Berk, Marilyn Bednarski e Regina Peter declararam: “Sejamos claros — as provas concretas neste caso demonstrarão que David Burke não assassinou Celeste Rivas Hernandez e não foi a causa de sua morte.” Elas acrescentaram: “Não houve qualquer acusação formal apresentada por um grande júri neste caso, nem foi registrada denúncia criminal. David está apenas detido sob suspeita. Defenderemos com vigor a inocência de David.”

Celeste havia sido dada como desaparecida por sua família em abril de 2024, na cidade de Lake Elsinore, a cerca de 120 quilômetros de onde seu corpo foi encontrado. Segundo relatos, não era a primeira vez que a adolescente deixava a casa dos pais, imigrantes de El Salvador. Vizinhos a descreviam como uma jovem que frequentava diariamente uma loja de conveniência do bairro.

A falta de informações oficiais sobre o caso ao longo dos meses alimentou especulações nas redes sociais sobre a possível ligação entre a vítima e o cantor. Um dos detalhes que chamou atenção dos investigadores foi uma tatuagem com a inscrição “Shhh…” no dedo indicador da adolescente — semelhante à que o próprio Burke possui.

O caso começou a ganhar novos desdobramentos em dezembro, quando um grande júri passou a ouvir testemunhas. A prisão do artista marca o avanço mais significativo da investigação desde então. Documentos obtidos pela BBC indicam que ele foi formalmente identificado como alvo do inquérito e pode responder a um processo por homicídio.

D4vd ganhou notoriedade nos últimos anos com músicas como “Here With Me” e “Romantic Homicide”, além de alcançar grande popularidade no TikTok. Natural de Houston, no Texas, ele lançou seu álbum de estreia em abril de 2025 e acumulava milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais.

Após a descoberta do corpo da adolescente, o cantor cancelou sua turnê mundial e reduziu aparições públicas. Ele também perdeu contratos publicitários com marcas como Hollister e Crocs. A cantora Kali Uchis chegou a retirar do ar a colaboração “Crashing”, feita com o artista.

D4vd estava confirmado como uma das atrações do Lollapalooza 2026, em São Paulo, mas teve sua participação cancelada após o avanço das investigações.

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