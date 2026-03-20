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Famosos Cantor de banda de rock catarinense é preso após condenação por estupro A prisão foi realizada na quarta-feira (18) por forças de segurança de Santa Catarina

O cantor Fernando Kruscinscki, vocalista da banda catarinense Uniclãs, foi preso em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, em cumprimento a um mandado de prisão definitiva após condenação por estupro.

Segundo as informações iniciais, ele teria sido sentenciado a sete anos de prisão em regime semiaberto. A condenação envolve a ex-companheira do cantor.

A prisão foi realizada na quarta-feira (18) por forças de segurança de Santa Catarina. O caso tramita na Justiça catarinense, e o mandado foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Tijucas, de acordo com os relatos sobre a operação.

Com cerca de 25 anos de trajetória, a Uniclãs ficou conhecida no circuito de bares e eventos do estado. Após a detenção do vocalista, a banda divulgou uma manifestação pública em que afirma repudiar qualquer tipo de violência, em especial a violência contra a mulher, e diz acompanhar a situação com seriedade.

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