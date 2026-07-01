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FAMOSOS Cantor de forró tranquiliza fãs após acidente durante show em Pernambuco Carlinhos Gabriel, vocalista da banda Forrozão Tropykalia, caiu do palco durante show realizado na cidade de Bom Conselho

O cantor de forró Carlinhos Gabriel, vocalista da banda Forrozão Tropykalia, caiu do palco durante um show realizado na última segunda-feira, 29, em Bom Conselho, Pernambuco. Após o acidente, ele foi encaminhado a um hospital, onde passou por exames e recebeu medicação.

Na terça-feira, 30, Carlinhos usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e explicar como tudo aconteceu. Segundo ele, a queda ocorreu após confundir uma parte do palco coberta por lona com o piso da estrutura. Ao pisar no local, acabou perdendo o equilíbrio e caiu de uma altura de aproximadamente dois metros.

"Foi um pequeno incidente. Não vou falar acidente porque é uma palavra muito forte. Está tudo bem comigo, viu? Foi apenas um escorregão, vamos dizer assim", declarou.

Segundo ele, a situação não foi pior graças a Klébia Camargo, também integrante da banda, que puxou seu braço. Carlinhos também tentou se segurar na estrutura, o que ajudou a amortecer a queda. "Tive algumas escoriações, mas fomos ao hospital, fiz raio-x, tomei medicação e tá tudo OK", contou.

Confira a declaração do cantor:

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