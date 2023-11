A- A+

SAÚDE Cantor de forró: soro do Butantan poderia reduzir o risco de necrose causada por veneno de aranha O cantor de forró Darlyn Morais sentiu mal-estar e hematomas escuros no rosto após uma picada de aranha, segundo a família

A família do cantor de forró Darlyn Morais, de 28 anos, que morreu nesta segunda-feira (6), no Tocantins, suspeita que a principal causa da morte seria a picada de uma aranha, que teria provocado manchas escuras no rosto dele.



Um estudo pioneiro feito pelo Instituto Butantan mostra que o soro antiaracnídico é capaz de reduzir o risco de necrose na pele causada pelo veneno, principalmente se aplicado nas primeiras 48 horas após o acidente.

A pesquisa foi feita ao longo de seis anos, com 146 participantes. Das pessoas avaliadas, 74 foram tratadas com o antiveneno e 72 não receberam o soro, pois foram admitidas tardiamente. No grupo de pacientes tratados com o soro menos de 48 horas após a picada, a proporção de pessoas que apresentaram necrose foi significativamente menor do que no grupo que não recebeu.

Segundo o Hospital Vital Brazil, a morte de parte do tecido da pele é uma das manifestações mais comuns do envenenamento por aranha-marrom. O estudo do Butantan foi o primeiro a avaliar, em humanos, a capacidade do soro antiaracnídico de evitar a necrose.

O que se sabe

Darlyn começou a passar mal na terça-feira (31), quando estava na casa da família. Em entrevista, Jhullyenny Lisboa Silva, esposa do cantor, contou que o rosto dele começou a escurecer e o cantor sentiu fraqueza no corpo.



Ele foi encaminhado para o Hospital Geral de Palmas (HGP) no domingo (5), e a morte foi confirmada na manhã desta segunda-feira (6). As causas ainda estão em investigação.

A enteada de Darlyn, de 18 anos, também teria sido picada e segue internada no Hospital Geral de Palmas (HGP).

Sintomas e prevenção

As pessoas picadas pela aranha-marrom desenvolvem uma lesão dolorida e arroxeada, que pode escurecer e evoluir para uma necrose após cerca de três dias. Nas primeiras 24 horas, é comum sentir febre, náusea e mal-estar. Após duas a três semanas, alguns pacientes ainda podem apresentar descamação nos pés e nas mãos.

No Brasil, além da aranha-marrom, há outras duas espécies que podem causar sintomas semelhantes: a aranha armadeira e a viúva-flamenguinha.

