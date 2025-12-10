A- A+

LUTO Cantor de ópera indicado ao Grammy é morto a facadas dentro de casa; filho é o principal suspeito Jubilant Sykes foi encontrado morto em sua residência na Califórnia, nos Estados Unidos

Jubilant Sykes, cantor de ópera e música gospel indicado ao Grammy, foi encontrado morto em sua casa, em Santa Mônica, na Califórnia, Estados Unidos. Segundo informações do canal KTLA, o artista sofreu diversas facadas.

O principal suspeito do crime é um dos três filhos da vítima. Micah Sykes, de 31 anos, foi encontrado dentro da residência e, segundo a polícia, “detido sem incidentes”.

As autoridades foram acionadas por volta das 21h20, quando alguém dentro da casa de Sykes ligou para relatar uma agressão em andamento. No local, o artista foi encontrado com “ferimentos graves” e teve o óbito constatado pelos bombeiros.



Os policiais informaram à KTLA que Micah Sykes será indiciado por suspeita de homicídio. As provas obtidas no local estão sendo periciados e o caso será apresentado ao Ministério Público do Condado de Los Angeles para análise.

Quem era a vítima

Ao longo da carreira, Jubilant Sykes se apresentou em espaços de prestígio ao redor do mundo, como Metropolitan Opera, Deutsche Oper Berlin, Carnegie Hall, Kennedy Center, Barbican Centre e Hollywood Bowl.

Em 2009, o norte-americano interpretou o papel de celebrante na gravação da Missa de Leonard Bernstein. O trabalho rendeu a ele uma indicação ao Grammy na categoria de “Melhor Gravação Clássica”.

