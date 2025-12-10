Cantor de ópera indicado ao Grammy é morto a facadas dentro de casa; filho é o principal suspeito
Jubilant Sykes foi encontrado morto em sua residência na Califórnia, nos Estados Unidos
Jubilant Sykes, cantor de ópera e música gospel indicado ao Grammy, foi encontrado morto em sua casa, em Santa Mônica, na Califórnia, Estados Unidos. Segundo informações do canal KTLA, o artista sofreu diversas facadas.
O principal suspeito do crime é um dos três filhos da vítima. Micah Sykes, de 31 anos, foi encontrado dentro da residência e, segundo a polícia, “detido sem incidentes”.
As autoridades foram acionadas por volta das 21h20, quando alguém dentro da casa de Sykes ligou para relatar uma agressão em andamento. No local, o artista foi encontrado com “ferimentos graves” e teve o óbito constatado pelos bombeiros.
Leia também
• Morre Sophie Kinsella, autora de "Os delírios de consumo de Becky Bloom", aos 55 anos
• Vinícius Nogal estreia show solo no Recife com clássicos do forró e fusões musicais
• Rosalía anuncia show no Brasil em 2026; apresentação única será no Rio
Os policiais informaram à KTLA que Micah Sykes será indiciado por suspeita de homicídio. As provas obtidas no local estão sendo periciados e o caso será apresentado ao Ministério Público do Condado de Los Angeles para análise.
Quem era a vítima
Ao longo da carreira, Jubilant Sykes se apresentou em espaços de prestígio ao redor do mundo, como Metropolitan Opera, Deutsche Oper Berlin, Carnegie Hall, Kennedy Center, Barbican Centre e Hollywood Bowl.
Em 2009, o norte-americano interpretou o papel de celebrante na gravação da Missa de Leonard Bernstein. O trabalho rendeu a ele uma indicação ao Grammy na categoria de “Melhor Gravação Clássica”.