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LANÇAMENTO Cantor de Toritama, Vinícius Tavares, lança seu primeiro EP nesta sexta-feira (1) As sete faixas misturam a repente, o samba, o coco e a música eletrônica

Vinícius Tavares, cantor, compositor e produtor de Toritama, lança seu primeiro EP nesta sexta-feira (1), “Zé do Cão - Cap. 01”, pelo selo Facção de Arte.



As sete faixas costuram a repente, o samba, o coco, a música eletrônica com a oralidade e o imaginário que permeia o Polo de Confecções do Agreste, situado em Pernambuco, conhecido por ser um dos maiores centros de produção de moda e vestuário do Brasil.



“Eu tô apostando absolutamente tudo na música... É a coisa que mais me movimenta, que mais mata a sede da vida. Eu sou músico, eu toco todo dia”, conta.

Antes, um gostinho

Pré lançamento oficial do EP, o cantor já deu uma pista desse universo no single e clipe “Música de Bailinho”, publicada na quarta-feira (22).



Sob a direção de fotografia de Vinícius, em codireção com a multiartista Virgínia Guimarães, o vídeo-clipe brinca com símbolos que marcam o contexto do território agestino e brasileiro.







O visual que foi gravado na cidade vizinha, em Santa Cruz do Capibaribe, utiliza como cenário uma parede pintada com bandeira do Brasil em um loja de aviamentos. "A gente tenta fazer essa subversão mesmo, né? Pegar essa imagem e trazê-la de uma maneira bonita".

Na capa do EP, se vê uma releitura do Mateu do reisado do congo, uma figura de um palhaço com chapéu com um toque de discoteca que é característica das músicas que tem lançamento marcado para o primeiro dia do mês de maio.

Território

A cerca de 170 km do Recife, Toritama atravessa tudo no trabalho de Vinícius. Filho de mãe costureira e professora e pai cortador de pano e agricultor, ele transforma o que vive, escuta e respira na cidade em música.

“Queria fazer coisas bonitas sobre essa cidade, redesenhar essa poesia de pessoas daqui mesmo. A poesia tá muito na boca do nosso povo”.

Processo Criativo

O projeto começou dentro do quarto do artista, que, em 2024 deu um jeito de firmar seu desejo de redesenhar a vivência no polo de confecções do Agreste.

Vinícius encontrou na música eletrônica uma saída pra conseguir produzir seu primeiro EP com custos reduzidos | Foto: Virgínia Gumarães/ Divulgação

Sonhar alto é bom mas demanda paciência. Sabendo que contratar uma banda era o ideal mas nem tão possível, sem financiamento, Vinícius encontrou na música eletrônica uma saída pra conseguir produzir e pré-mixar tudo sozinho, sem abandonar os ritmos que permeiam as suas raízes.

“O eletrococo é essa fusão de elementos da cultura popular, onde a gente vai fazendo tudo que pode”, contou o artista. "Artistas do interior são muito difíceis de conseguir entrar nos circuitos da música. Eu digo isso da minha experiência própria. E imagino, sim, que com esse álbum a gente vá conseguir circular", completou.

Com o projeto já encaminhado, o EP foi contemplado pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), ganhando mais força. A mixagem final e masterização ficaram por conta de Rimas Inc, e o time cresceu com Vírginia Guimarães na produção executiva, Cássio na assistência, além de uma equipe para direção de arte.

Gravado em home studio, na Facção de Arte, o trabalho reúne participações como Jéssica Caitano, Virgínia Guimarães e Nathália Tenório, além de samples de Pinto do Monteiro e Nêgo Bispo.

Zé do quê?

O nome do EP vem do filme “A Noite do Espantalho” (1974), de Sérgio Ricardo, filmado a aproximadamente 30 minutos de carro de Toritama, em Nova Jerusalém.

Vinícius conta que a referência veio de uma amiga, que lembrou dele ao ver o longa-metragem.

“Uma amiga me mandou uma imagem do personagem Zé do Cão e disse: ‘Vini, achei tu. Tu é Zé do Cão todinho.’ Pronto.”



O filme que tem participação de Alceu Valença e Geraldo Azevedo, se passa em meio a grande seca no sertão nordestino, onde o Coronel Fragoso, dono de grande parte das terras, acredita ser também dono dos nordestinos da região e inicia um movimento de opressão visando seu próprio bem.



Em meio ao conflito, o vaqueiro Zé Tulão, interpretado por Gilson Moura, e o jagunço e braço direito do coronel, Zé do Cão, interpretado por José Pimentel, tentam conquistar a mesma mulher.

O visual chamou atenção de Vinícius e, a partir disso, o “Zé” vira esse personagem coletivo, popular, que carrega várias camadas: o trabalhador do polo têxtil, o artista, o personagem e o corpo em movimento.

Sobre o artista

Músico e pesquisador da cultura popular, Vinícius Tavares constrói uma trajetória musical atravessada pelo agreste e seus imaginários. Sua pesquisa musical dialoga com práticas populares, experimentação sonora e criação contemporânea, mantendo vínculos com processos formativos e ações culturais.

Vinícius, ou, Zé, como alguns agora o chamam, lidera o grupo “Gema Sonora”, banda que reelabora referências nordestinas por meio da combinação entre instrumentos como saxofone, guitarra, zabumba e beats eletrônicos.

A banda está participando das Seletivas do Porão do Rock e vai realizar show no Lounge Music, em Piedade - Jaboatão dos Guararapes e os ingressos estão a partir de R$ 65 via 101tickets.

SERVIÇO

Lançamento do EP “Zé do Cão - Cap. 01”, de Vinícius Tavares

Quando: sexta-feira (01)

Disponível nas principais plataformas de streaming (Spotify, Deezer, Apple Music e

YouTube Music)

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