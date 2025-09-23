A- A+

RIO DE JANEIRO Cantor Diogo Melim e Nanda Caroll relatam assalto na Barra: 'Trauma muito grande' Casal conta ter sido rendido por oito homens em quatro motos, pelo menos três deles armados

O cantor Diogo Melim e a esposa, a criadora de conteúdo Nanda Caroll, usaram uma rede social para relatar um assalto sofrido na noite do último dia 17, na Barra da Tijuca, na nova Zona Sudoeste do Rio. O carro do casal e pertences, como celular e carteiras, foram levados por oito homens, que estavam em quatro motos — pelo menos três deles portavam armas.

Diego e Nanda voltavam de um aniversário e, quando passavam pela Avenida Lúcio Costa, tiveram que diminuir a velocidade do carro por causa de um radar. Foi quando os bandidos se aproximaram. Um deles colocou a arma numa das janelas do automóvel.

"A gente parou, abaixou o vidro e tal. E ficaram falando para sair do carro. Eu fiquei um pouco resistente porque ela estava de cinto, eu fiquei com medo de eles talvez estarem tentando uma tentativa de sequestro, algo assim. Mas quando eu entendi que ela ia sair também, eu saí do veículo. E, por sorte, ela conseguiu ficar com o celular dela que ficou no casaco", contou Melim.

Nanda ainda pegou sua sandália e a bolsa antes de descer do carro:

"Foi horrível porque eles fizeram um terror psicológico muito grande. Eles tentaram meio que te agredir também, né amor? E foi muito ruim. Eu estou há três meses aqui e isso acaba trazendo um trauma muito grande porque era de noite. Você não imagina que isso vai acontecer. E aconteceu. Eu estava também com o meu Meta, aquele óculos. Eles levaram também, o que me deixou muito chateada porque eu trouxe agora na viagem. Tem pouquíssimos dias que eu estou com ele aqui no Brasil e já foi levado. Então, realmente, é algo horrível".

A criadora de conteúdo continuou:

"E você fica, assim, à mercê porque não tem ninguém para te ajudar e dificilmente vai ter alguém que vai conseguir fazer alguma coisa por você".

Após os bandidos irem embora, Melim e Nanda ligaram para uma pessoa que foi buscá-los. O cantor conseguiu bloquear seu celular e cartões.

"Essa parte, pelo menos, acabou não sendo pior. O carro, o meu celular e a aliança já foi bem ruim, né?Mas, enfim, pelo menos a gente estava sem nenhuma criança no carro, sem minha filha, nada do tipo. E a gente está bem. Não tem nenhum tipo de trauma físico, mas o que fica agora é lidar com isso psicologicamente, que é um pouco cansativo, é difícil. Todo esse pós, né? Também de recuperar o carro e tal, é bem desgastante. A gente acabou de casar. Então, isso dá um baque no nosso astral", desabafou ele.

O assalto foi registrado, inicialmente, na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). A 16ª DP (Barra da Tijuca) assumiu as investigações e faz diligências para apurar a autoria do crime.

