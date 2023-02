Cantor e compositor americano Burt Bacharach morre aos 94 anos

A- A+

O lendário produtor, compositor e cantor americano Burt Bacharach, que produziu inúmeras canções de sucesso ao longo das décadas, especialmente na década de 1960, morreu em Los Angeles aos 94 anos, informou a mídia local nesta quinta-feira (9).

Sua agente publicitária, Tina Brausam, disse que Bacharach, que trabalhou com estrelas como Dionne Warwick e escreveu sucessos como "Raindrops Keep Falling On My Head", "Walk on By" e "Do You Know the Way to San Jose", morreu por causas naturais.

