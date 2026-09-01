Cantor e compositor mineiro José Jr. lança videoclipe de "Verde Gramado"
Parceria com César MC, faixa do álbum "Linhas Invisíveis" ganha narrativa cinematográfica sobre a busca por satisfação e os caminhos que ficam pelo caminho
Depois de lançar o álbum Linhas Invisíveis, o cantor e compositor mineiro José Jr apresenta o videoclipe de “Verde Gramado”, música que divide com o rapper capixaba César MC.
O filme, dirigido e roteirizado por Sarah Martins, com idealização e produção de Rodrigo de Paula, da Sarça, parte de uma questão recorrente na canção: como lidar com a impressão de que a vida não escolhida poderia ser melhor do que aquela que se vive?
A ideia para a música surgiu enquanto José Jr lia O Filho de Mil Homens, do português Valter Hugo Mãe. A leitura despertou uma reflexão antiga do artista sobre a tendência de imaginar outras possibilidades de vida como mais atraentes do que as próprias escolhas.
A relação com as imagens também faz parte de seu processo criativo. “Eu sempre fui muito apaixonado pelo audiovisual. Sempre amei filmes, novelas, videoclipes e tudo que comunica visualmente. Acho que isso aparece até na forma como componho, porque minhas músicas também nascem muito de imagens”, afirma.
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No videoclipe, essa inquietação ganha forma na trajetória de um viajante que percorre diferentes espaços em busca de algo capaz de preencher sua sensação de incompletude.
A narrativa se apoia em elementos simbólicos, como um quebra-cabeça que não encontra encaixe, uma pipa verde, um barqueiro e uma bola de futebol feita de grama.
No caminho, o protagonista chega a uma comunidade nas montanhas que parece ter descoberto justamente aquilo que ele procura: contentamento com a própria existência.
Para Sarah Martins, a proposta foi construir uma narrativa em que a estética estivesse ligada ao significado.
“Eu gosto da beleza, mas me interessa ainda mais quando ela está a serviço de uma ideia. Em ‘Verde Gramado’, desde o roteiro até as escolhas de direção, tentei fazer com que cada elemento ajudasse a contar a transformação desse personagem.”
A presença de César MC também foi incorporada à dramaturgia do vídeo. Na leitura da diretora, o rapper funciona como uma espécie de companhia ao protagonista durante sua jornada.
“Eu gosto de enxergá-lo como aquele amigo que encontramos no meio do caminho e que nos dá uma carona para mais perto do nosso destino. Seus versos aprofundam os questionamentos sobre passado, presente, futuro e sobre as escolhas que fazemos diante da vida que recebemos”, diz.
O resultado surpreendeu o próprio José Jr. “A sensação é de que eu entreguei uma sementinha nas mãos deles e pude assistir a essa semente germinar, crescer e se transformar em algo muito maior”, afirma o músico.
A parceria entre Sarah e Rodrigo, que acumulam experiências em música, publicidade, moda e entretenimento, busca aproximar cinema e música a partir de uma linguagem autoral.
Os dois também integram a dupla de direção Os Rosa e já foram reconhecidos no Music Video Festival pelo clipe “Cansei”, de JC Aguiar.
Rodrigo de Paula vê no projeto uma síntese do trabalho desenvolvido pela Sarça.
“Acho que a idealização do clipe nasce justamente desse encontro e do desejo de promover beleza através da música e do audiovisual. ‘Verde Gramado’ representa muito do que eu acredito, relações que se transformam em projetos e projetos que se transformam em obras.”
Para Sarah, o videoclipe representa ainda uma etapa importante de sua trajetória profissional e de sua atuação como mulher negra e jovem na direção audiovisual. “Não quero estar nesse lugar apenas para ser vista, quero estar para criar, liderar, tomar decisões e construir novas referências.”
O disco
“Verde Gramado” faz parte das 14 faixas de "Linhas Invisíveis", segundo álbum de José Jr. Produzido por Gabriel Bulara, com colaboração de Gabriel Eubanck e Fellipe Fernandes e arranjos de Henrique Albino, o disco aproxima elementos de MPB, folk, indie, pop, rap e música negra brasileira.
Ao longo do repertório, o compositor aborda espiritualidade, memória, identidade, medo, esperança e as contradições da experiência cotidiana. O álbum se estrutura a partir do interesse pelas relações entre o que é perceptível e aquilo que permanece escondido — afetos, ancestralidade, crenças e conflitos internos.