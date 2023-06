Cantor e compositor pernambucano Juliano Muta lança "Nesse lugar fora daqui" na terça-feira (20)

A- A+

O single “Nesse lugar fora daqui”, primeiro cartão de visitas do segundo álbum de carreira do cantor e compositor pernambucano Juliano Muta, chega às plataformas digitais na próxima terça-feira (20), acompanhado de videoclipe que estará disponível na página de Youtube do artista.

A faixa foi produzida por Luccas Maia, que também assina a produção musical, mixagem e masterização do álbum homônimo, que deverá ser lançado ainda no segundo semestre deste ano. Para esta canção, o artista convidou os músicos Breno Cunha (sanfona), Breno Pessoa (cavaquinho), o próprio Luccas Maia (linha de baixo) e incluiu percussões assinadas por Lucas dos Prazeres e Gilú Amaral.

Nesse lugar fora daqui

A canção é um baião, lançada oportunamente na semana do São João. A letra traz a poética característica do artista, com indagações sobre nosso lugar no mundo, os sonhos, desejos e buscas de um lugar que transcende a trivialidade e o julgamento comum da sociedade.

“Bem perto do fim do dia, em casa, em qualquer lugar, a vida que se queria não dava pra se levar. No teu passo me perdi, pisei no teu calcanhar, cadê nós dois fora daqui? Melhor é nós dois nesse lugar”, diz um trecho da canção.

Para essa gravação, o compositor incorporou outra de suas canções, intitulada “labirinto caracol”, que passou a integrar a parte final da letra. Nela, novas divagações filosóficas. “Uma peneira cheia, cheia de sol, o labirinto é casa de caracol”, escreveu o autor.

Videoclipe

Com produção audiovisual coletiva, o videoclipe teve roteiro assinado pelo próprio artista, captação de imagens e direção de Oto Cartaxo e Ibanez Saueressig (Bliv Produções), que também assina a montagem. Tiago West colaborou com o acervo de objetos e figurino.

Entre as locações, a avenida Conde da Boa Vista e rua da Aurora, no Centro do Recife; além dos bairros da Iputinga e Várzea - onde entre outros locais serviu de cenário o Terminal Integrado de Passageiros, que aparece na foto de capa do single.

Durante as gravações, uma mala antiga passou a despontar como personagem principal do enredo. A ideia era que não se soubesse quem de fato estava viajando, se a bagagem ou o próprio artista. No Centro do Recife, uma venda branca nos olhos fazia alusão à cegueira dos dias, nessa moenda de gente que é qualquer centro urbano. O clipe mostra essa volta para casa do compositor, o retorno ao interior poético e geográfico, “nesse lugar fora daqui”.

