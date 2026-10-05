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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER Cantor é denunciado após vídeo mostrar agressão contra mulher durante show nos EUA Sky Whatley teve um mandado de prisão expedido, mas ainda não foi preso

O cantor de soul Sky Whatley é acusado de agredir uma mulher durante uma apresentação na Geórgia, nos Estados Unidos. O caso aconteceu em 6 de setembro, durante o Legendary Awards Show & Concert, no Londzell Performing Arts Theatre, em Tucker. Um vídeo registrado no local mostra o artista se aproximando da borda do palco e atingindo Shamika Boyd.

Whatley foi acusado de agressão simples e teve um mandado de prisão expedido nesta semana. Segundo a emissora 11Alive, o cantor ainda não foi preso.

Mulher diz que foi atingida sem motivo

Shamika estava no evento para acompanhar a apresentação de sua filha, Jada Boyd, que trabalhava como DJ naquela noite. Segundo o relato da mulher à 11Alive, ela dançava próxima ao palco quando foi atingida pelo cantor.

A agressão teria resultado em dois olhos roxos, além de ter danificado um dente, fazendo com que parte de uma restauração se soltasse. Após o episódio, Shamika afirmou que ficou sem entender o motivo do ataque.

Ela também relatou que, depois de atingi-la, Whatley teria feito um gesto obsceno e proferido um xingamento. Segundo a mulher, o cantor teria dito que aquilo era "para os homens de verdade".

Jada afirmou à emissora que não percebeu imediatamente que a mãe havia sido atingida. Ela soube do ocorrido posteriormente e afirmou que espera justiça pelo episódio.

Polícia emitiu mandado

Shamika informou que registrou uma ocorrência policial depois do evento. De acordo com a 11Alive, porém, nenhuma prisão havia sido feita até a emissão do mandado contra Whatley.

A advogada de Boyd, Shannin Render, criticou a condução do caso e afirmou que esperava uma resposta mais rápida das autoridades diante da existência de um vídeo que registrou a agressão.

Render também disse que Shamika pretende buscar medidas legais contra o cantor e uma possível compensação por despesas relacionadas ao episódio. Entre os custos citados pela advogada estão atendimento médico, transporte e eventual perda de renda durante o período de recuperação.

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