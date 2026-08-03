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SAÚDE Cantor Edson Gomes é internado em UTI na Bahia após show em Salvador; saiba estado de saúde O artista baiano passou mal depois de realizar um show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), na capital baiana

O cantor Edson Gomes, de 71 anos, precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Feira de Santana, cidade da Bahia, depois de sentir-se mal após uma apresentação. Na noite de domingo (2), o baiano tinha realizado um show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador.

De acordo com a equipe do artista, o estado de saúde de Edson Gomes é estável. A assessoria explicou que o cantor baiano, um ícone do reggae brasileiro, passou mal depois de concluir o show e precisou ser encaminhado para o atendimento hospitalar.

''Gostaríamos de tranquilizar a todos: seu estado de saúde é estável e ele está recebendo os devidos cuidados médicos. Seguiremos atualizando o público por aqui caso haja novidades. Agradecemos imensamente o carinho, as boas energias e a compreensão'', informou em nota a equipe de Edson Gomes.

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