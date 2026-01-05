A- A+

EUROPA Cantor escocês morre após sair para caminhada em montanhas no Ano Novo Andrew Ure, vocalista da banda The Ray Summers, tinha 41 anos e foi homenageado por familiares, amigos e parceiros de trabalho

Homenagens marcaram os últimos dias na Escócia após a morte do cantor Andrew Ure, vocalista da banda The Ray Summers, encontrado depois que ele saiu para uma caminhada nas montanhas durante o Hogmanay, como é chamado o Ano Novo escocês. Pai de dois filhos, Ure havia completado 41 anos em 30 de dezembro e não retornou para casa após o passeio.

Segundo familiares, o músico decidiu testar um novo equipamento de montanhismo que havia ganhado de aniversário. O irmão, David Ure, relatou que Andrew estava entusiasmado com a chegada de 2026 e com a possibilidade de caminhar pelas montanhas usando as roupas novas. “Infelizmente, ele não conseguiu voltar para casa”, disse, agradecendo à Equipe de Resgate de Montanha de Arrochar pelo trabalho realizado.

Trajetória na música e na comunidade local

Andrew Ure era o principal vocalista do The Ray Summers, banda da cidade de Falkirk que chegou a abrir shows de artistas conhecidos no Reino Unido, como Paolo Nutini e Doves. Para além dos palcos, ele era reconhecido por fortalecer a cena cultural local, sendo responsável por levar à cidade festivais como o Vibration e, mais recentemente, o Falkirk Fest.

Em mensagem emocionada, David descreveu o impacto da perda. “Muitas pessoas perderam uma parte do seu mundo, pois ele significava muito para muitos. Para mim, perdi meu irmãozinho, meu melhor amigo, meu sócio e meu confidente”, escreveu, afirmando que a expressão “de coração partido” não seria suficiente para descrever o sentimento.





A própria banda prestou homenagem nas redes sociais. Em publicação no Facebook, os integrantes afirmaram que Andrew “não era apenas a rocha da banda, mas a rocha de suas vidas”, e enviaram solidariedade à companheira do músico, Linsey Waddell, aos dois filhos do casal e aos familiares.

Além da carreira artística, Ure também atuava no setor empresarial. Ele era diretor da Wee Whisky Shop, em Linlithgow, na região de West Lothian. No sábado (3), a loja publicou um comunicado informando que Andrew morreu em 31 de dezembro de 2025 e agradeceu pelas mensagens de apoio recebidas.

Linsey Waddell também se manifestou nas redes sociais com uma homenagem pessoal. Ao publicar uma foto ao lado do companheiro, escreveu: “No seu aniversário, você queria olhar as estrelas comigo. Mal sabia eu que, no dia seguinte, você seria uma dessas estrelas. Você foi minha luz guia e a maior estrela de todas.”

Veja também