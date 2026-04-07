Cantor Fael Mariz aposta no "Forró Pop" com lançamento da música "Morena Rara"

A- A+

Um dos nomes em ascensão no forró nordestino, o cantor Fael Mariz surpreendeu o público na última sexta-feira, 3 de abril, com o lançamento do seu novo single ‘Morena Rara’. Vivendo uma nova fase da sua carreira, apostando agora no conceito do “Forró Pop”, a canção está disponível nas principais plataformas digitais.

Unindo a essência do forró com uma abordagem conectada com a nova geração, Fael classifica o Forró Pop com o equilíbrio entre o tradicional e o contemporâneo, onde busca expandir o gênero sem perder as suas raízes.



Com uma sonoridade atual, refrão marcante e uma letra direta, o artista diz que “essa música é uma virada de chave na minha carreira. É o começo de um projeto onde eu consigo mostrar, de verdade, quem eu sou artisticamente. Sempre quis valorizar a letra, o sentimento e o forró da forma que eu acredito”, destaca Fael.

Esta música é o primeiro lançamento de uma sequência de músicas que irão compor o EP “Verdades”, previsto para ser lançado em maio de 2026. De acordo com o cantor, o projeto trará uma narrativa mais íntima e madura, reforçando o posicionamento do artista dentro de uma nova estética musical.

Sobre Fael

Rafael Mariz, conhecido artisticamente como Fael, é natural de Santo André/SP, mas cresceu em Pernambuco, onde ganhou toda a sua referência de forró. Apesar de ter iniciado a sua carreira artística ainda na infância, foi a partir de 2013 que o cantor passou a se consolidar na carreira. Canções como “Saudade” e “É sofrendo mais ou menos” impulsionam seu crescimento nas plataformas digitais.

Em 2023, Fael viu sua carreira dar um salto ainda maior, com o lançamento do álbum “Pancada”. Em seguida, o feat “Baby eu vou te esquecer”, em parceria com Iguinh & Lulinha, ultrapassou 2 milhões de streams, reforçando sua relevância no mercado.

Veja também