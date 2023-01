A- A+

SHOWS Cantor Felipe Lima se apresenta no primeiro Praça Musical do ano Promovida pelo Camará Shopping, a apresentação é gratuita e aberta ao público.

O Camará Shopping promove, nesta quinta-feira (5), o primeiro Praça Musical do ano de 2023. O artista responsável por abrir os trabalhos deste ano é Felipe Lima, que irá apresentar um repertório repleto de sucessos do pagode. Entre as canções que não podem faltar estão “Fulminante” (Mumuzinho), “Beijo doce” (Grupo Pixote) e “Nossa vida parou” (Ferrugem), entre outras.

“O público pode esperar um belo show, com muitas músicas boas de se ouvir e canções românticas”, adianta Felipe Lima, que já se apresentou em outras edições do projeto Praça Musical.

O artista possui oito anos de carreira musical e dois CDs ao vivo lançados. A apresentação do Praça Musical com Felipe Lima acontece nesta quinta (dia 5), das 19h às 21h, na Praça de Alimentação do Camará Shopping, no Piso L3. A entrada é gratuita.

