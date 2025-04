Cantor Ferrugem e equipe sofrem acidente de ônibus após show: "Livramento"

A- A+

O cantor Ferrugem relatou em suas redes sociais que o ônibus que transportava ele e a sua equipe sofreu um acidente de trânsito neste fim de semana.

Segundo o g1, o acidente ocorreu pouco após uma apresentação do cantor no Rio Grande do Sul na noite deste sábado, quando ele se apresentou no Festimar, na cidade gaúcha de Rio Grande.

"Galera, exatamente isso aí que vocês viram. Nosso ônibus acabou sofrendo um acidente, e destruiu tudo ali na frente do ônibus, a porta foi arrancada.

Mas, graças a Deus, ninguém se machucou, está todo mundo bem. Mas não aconteceu nada que impeça nosso show em Arrarial do Cabo hoje", afirmou o cantor.

"Daqui a pouco a gente se encontra lá. Vamos em casa agora dar um beijo na família, almoçar com a família, que é importantíssimo, e depois a gente vai direto para Arraial encontrar com vocês. Sei que a cidade está lotado, hoje vai ser muito especial. Então, é isso. Espero vocês lá", tranquilizou Ferrugem.

Pouco depois das publicações, ele voltou ao Instagram e publicou registros do seu almoço de Páscoa em família, ao lado da filha, com quem brincou, dizendo que ela "comia para caraca".

Ao lado dele, a mulher, Thais Vasconcelos, fez questão de dizer que o almoço estava acontecendo "tudo no improviso".

Nota da empresa:

Hoje pela manhã, em torno de 6:45, um ônibus de nossa empresa que estava transportando o cantor Ferrugem e sua equipe se envolveram em um acidente de trânsito na BR-290, nas proximidades da ponte do Guaíba. Graças a Deus não houve feridos, somente danos materiais. A empresa imediatamente solicitou a substituição do veículo, mas não houve necessidade, a equipe preferiu ir até o aeroporto com o mesmo veículo para evitar atrasos. A empresa preza muito pelo bem-estar de todos e tão logo foi informada do acidente já prestou atendimento aos envolvidos. Agradecemos a compreensão de todos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

