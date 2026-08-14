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Luto Cantor gospel e pastor Marquinhos Menezes morre de câncer em Niterói Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Advec) escreveu que o pastor "deixa um legado de fé, amor por Deus, dedicação à Sua obra e cuidado com pessoas"

Morreu nesta quinta-feira, 13, o cantor gospel Marquinhos Menezes após complicações de um câncer no estômago. A notícia foi confirmada pela mulher do artista, Lilian Azevedo, e pela igreja em que Marquinhos atuava como pastor, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Advec), em Niterói.

"Meu amor foi um guerreiro que lutou bravamente até ser promovido… Como ele orou dias antes de partir, o céu é o melhor prêmio", escreveu Lilian na legenda de um vídeo, compartilhado no Instagram, com momentos ao lado do marido. "Nos encontraremos na eternidade."

A Advec escreveu que o pastor "deixa um legado de fé, amor por Deus, dedicação à Sua obra e cuidado com pessoas". "Sua vida e seu ministério permanecerão para sempre na memória e no coração de todos aqueles que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. Foi um pastor profundamente amado por sua igreja e amou a todos com a mesma dedicação."

Quem foi Marquinhos Menezes?

Marquinhos estudava música desde os 14 anos e era conhecido por canções como Poderosa Unção, Debaixo de Tuas Asas e Mais de Ti, Senhor. Ele cantava ao lado da mulher - foi por conta de Marquinhos que Lilian investiu na carreira musical, após ser backing vocal dele.

Os dois também já foram backing vocals de outros nomes da música gospel, como Cassiane, Fernanda Brum e Eyshila. Marquinhos e Lilian eram casados há 23 anos.

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