ACIDENTE Cantor gospel Regis Danese sofre acidente de carro e posta vídeo a caminho do hospital Segundo filhos do artista, Danese já está recebendo cuidados no hospital

Nesta quarta-feira (30), o cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, postou um vídeo em suas redes sociais pedindo orações após sofrer um acidente de carro.



De acordo com informações dadas pelo filho do cantor, Brunno Danese, via Instagram, o veículo em que Regis dirigia se chocou com uma carreta a caminho de um show na cidade de Ceres, em Goiás.

No vídeo, o cantor aparece totalmente ensanguentado e fala que está sentindo muita dor no abdômen.

"Eu acabei de sofrer um acidente a caminho do show [...] Tô aqui sendo atendido, o carro arrebentou todo. Orem por mim. Tô com muita dor no abdômen. Com meu irmão não aconteceu nada, que estava ao me lado", disse o cantor.

"Deus é bom e Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Acho que não vou conseguir fazer o show hoje. Orem por mim", disse, enquanto recebia atendimento de paramédicos.

Ainda segundo Bruno, Regis já está sendo atendido no hospital. A filha dele, Brenda Danese, também publicou informações de que o cantor já estaria melhorando, após o susto.

