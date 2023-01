A- A+

Música Cantor Juarez lança novo DVD com grandes sucessos da sua carreira O artista já passou por bandas como Mastruz com Leite, Magníficos e a Pernambucana Amigos Sertanejos

Um dos principais nomes do forró, o cantor Juarez, que passou pelas bandas Mastruz com Leite, Magníficos e a Pernambucana Amigos Sertanejos, lançou recentemente seu DVD, que está disponível em todas as plataformas digitais. Com 20 anos de carreira, o artista apresenta um repertório diferenciado em todo o nordeste, sendo intérprete de grandes sucessos como Cristal Quebrado e Carta Branca, e lançou um trabalho recente intitulado 'Forrozão do Juara', onde canta grandes clássicos da música.

O lado compositor do cantor com músicas gravadas por nomes como Mano Walter, Pablo, Tayrone e Solange Almeida fez com que Juarez seguisse a nova empreitada. Segundo o artista, o que faz um show interessante é o que o povo quer ouvir. A atual música de trabalho do cantor, "Vaqueiro Vencedor", que conta a história de um vaqueiro que saiu da roça pra ganhar o mundo, tem crescido bastante nas plataformas e recebeu elogios até do cantor João Gomes.

