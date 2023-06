Cantor L-Gante é preso na Argentina acusado de ameaça

A- A+

O cantor L-Gante foi detido nesta terça-feira (6) na Argentina acusado por um grupo de jovens de "ameaças" e "privação ilegal da liberdade". Considerado um dos músicos mais populares da nova geração da música latina, a polícia o deteve em uma casa em um bairro privado na periferia oeste de Buenos Aires, após invadir outras propriedades suas.

A acusação contra L-Gante, de 23 anos, cujo nome verdadeiro é Elián Ángel Valenzuela, refere-se a um incidente ocorrido em 27 de maio na saída de uma boate. Os denunciantes alegam que o músico os ameaçou com uma arma e os deteve à força após uma discussão na cidade de General Rodríguez, cerca de 50 km a oeste de Buenos Aires.

L-Gante é uma figura conhecida da música urbana nacional, que conseguiu reunir 45 mil seguidores em um recital gratuito em 2022, realizado no parque educacional Tecnopolis, na divisa entre a capital e a periferia noroeste.



Advogado de defesa de L-Gante, Alejandro Cipolla disse que a prisão “não era necessária” e afirmou que ainda não teve contato com o seu cliente.

“Elián não possui armas, nunca as possuiu. A única coisa que sei até agora é que houve uma briga entre pessoas próximas a ele e os denunciantes, em um boliche, nada mais", contou Cipolla. "Elián é uma das pessoas mais famosas do país: ele vai pegar alguém no carro e privá-lo de sua liberdade se expondo? Você vê uma pessoa que foi forçada nas câmeras de segurança? Não dá para ver nada, são as imagens que estão vazando para a imprensa."

Veja também

CELEBRIDADES Viih Tube e Eliezer compram mansão de R$ 8,5 milhões em São Paulo; veja fotos da casa