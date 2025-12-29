Cantor Lazinho está fora da agenda de verão do Olodum por questões de saúde

A- A+

O cantor Lazinho está afastado da programação do Olodum durante o verão. O grupo informou, em comunicado, que a decisão foi tomada como medida de cuidado com a saúde do artista, que está sendo acompanhado por uma equipe médica e focado na recuperação.

O afastamento tem caráter temporário e não altera os planos do Olodum. Lazinho retorna às atividades assim que houver liberação médica, respeitando o tempo necessário para o restabelecimento.

Ainda no comunicado, o Olodum lamentou a ausência do cantor neste período e reafirmou o apoio ao artista, desejando uma recuperação tranquila. O grupo também agradeceu a compreensão do público e informou que a agenda do verão segue mantida, com as apresentações e atividades programadas.

No início da semana passada, o Olodum anunciou sua volta ao cortejo da Festa do Bonfim após 25 anos de ausência. Este ano, a celebração, uma das maiores e mais populares da Bahia, acontece em 15 de fevereiro. O evento une fé católica e tradições afro-brasileiras, é centrado na Igreja do Senhor do Bonfim e culmina na Lavagem do Bonfim, com procissão das baianas lavando a escadaria da igreja.

O Olodum também divulgou sua agenda de ensaios gratuitos em Salvador, que acontecem em janeiro e parte de fevereiro, na Praça das Artes, no Pelourinho.

