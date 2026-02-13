A- A+

acusação Casado com brasileira, cantor dos Lemonheads é acusado por fã de enviar "nudes" não solicitados Representante do artista alegou que ele "luta há muito tempo contra problemas de saúde mental que remontam à sua infância"

Uma fã da banda Lemonheads acusou o vocalista Evan Dando de lhe enviar uma série de vídeos não solicitados e sexualmente explícitos via Twitter. Publicada pelo blog “The Underground Bunker”, de Tony Ortega, a acusação levou um representante do cantor a emitir a seguinte declaração:

“Evan Dando luta há muito tempo contra problemas de saúde mental que remontam à sua infância. Ele foi internado em um hospital local, onde está recebendo ajuda abrangente de médicos experientes e profissionais de saúde mental.”

O músico, de 58 anos, vive em São Paulo e é casado com a cineasta Antonia Teixeira, filha do cantor Renato Teixeira. Os Lemonheads ficaram conhecidos nos anos 1990, quando despontaram na cena americana do rock alternativo com suas elétricas e melódicas canções de amor, mas muito também por um cover de “Mrs. Robinson”, de Simon & Garfunkel, tema do filme “A primeira noite de um homem”. Eles gravaram a música para completar um disco e ela, a contragosto, virou hit.



A mulher que fez a acusação, identificada sob o pseudônimo de Dawn, contou a Tony rtega que costumava trocar mensagens com Evan Dando, geralmente sobre arte. Em outubro passado, quando os Lemonheads lançaram o álbum “Love chant”, Dawn diz ter enviado uma mensagem de parabéns. Ele só respondeu em 4 de fevereiro, dizendo: “Legal. Desculpe por ser exibicionista."

Na manhã seguinte, Dawn diz ter acordado com várias outras mensagens de Dando, incluindo um pedido para enviar “uma foto artística”. Em seguida, veio um vídeo: “É ele sentado em um porão ou algo assim, se masturbando. Dá para ver o pênis e o rosto dele. É definitivamente ele. Ele está filmando de um ângulo estranho.” Um dia depois de abrir o primeiro vídeo, Dawn recebeu um novo, também Evan se masturbando, com a mensagem: “Ok, desculpa, obrigado. Eu só precisava de um escape. Valeu.”

“Eu nunca senti tanta raiva assim”, disse Dawn a Ortega. “Não me chame de escape, isso é nojento.” Segundo o “Underground Dunker”, a mulher teria descrito o ocorrido em sua conta no Threads e recebeu uma enxurrada de respostas de amigos denunciando Dando. Mais tarde, quando ela e seu marido foram gravar a tela do segundo vídeo, perceberam que o cantor havia excluído completamente sua conta no X.

Evan Dando já havia escrito sobre seu histórico de dependência química e doença mental em seu livro de memórias de 2025, “Rumors of my demise” (“Rumores da minha morte”, em tradução livre”). Em entrevista em 2024 ao GLOBO, o artista deu mais detalhes sobre seus problemas, contando que conheceu Antônia Teixeira em Santos em 1994 e que muitos anos depois, durante a pandemia de Covid, eles se reencontraram nos Estados Unidos.

"Ela veio me visitar e eu estava tomando anfetaminas, cocaína e outras drogas, o dia inteiro, com alguns amigos que agora estão mortos ou na prisão. Ela me ajudou a me salvar", resumiu ele.

Veja também