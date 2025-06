A- A+

Acidente Cantor Léo, da dupla com Raphael, sofre acidente com chamas em show no interior de São Paulo Incidente ocorreu durante apresentação no Pontal Rodeo Music; artista apagou o fogo com as próprias mãos e passa bem

O cantor Léo, da dupla sertaneja com Raphael, sofreu queimaduras leves após ser atingido por chamas de uma máquina de efeitos especiais durante um show em Pontal (SP), na madrugada deste domingo (8).

O momento do acidente foi registrado em vídeo e compartilhado pelo próprio artista nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver quando as chamas atingem a cabeça de Léo. Ele rapidamente joga o chapéu no chão e consegue apagar o fogo com as próprias mãos, antes mesmo da chegada da equipe de apoio.

A dupla se apresentava no evento Pontal Rodeo Music. Após o ocorrido, Léo mostrou, em seu perfil no Instagram, queimaduras no lado esquerdo do rosto, além de marcas no nariz e na orelha.

Segundo Luiz Falco, membro da produção dos artistas, o cantor foi atendido imediatamente pela equipe de bombeiros do evento. “Na hora foi bem assustador, mas ele foi prontamente atendido e teve ferimentos leves”, afirmou.

Apesar do susto, Léo passa bem e segue em recuperação.

