A- A+

pernambuco Cantor Nattan oferece Pix para homem beijar mulher com nanismo em São Lourenço da Mata; veja vídeo Atitude do cantor sertanejo provocou revolta e Annabra se pronuncia em repúdio

Um vídeo postado no perfil oficial do cantor Nattan no Instagram vem ganhando repercussão negativa nas redes sociais.

O registro mostra Nattan durante um show no município de São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife, no último sábado (2), na Festa de Agosto, oferecendo a quantia de R$ 1 mil para um homem beijar uma mulher com nanismo.

Como foi

O cantor, que é namorado da influenciadora Rafa Kalimann, pegou a mulher no braço, jogou para cima, quando anunciou ao público que faria um Pix na quantia para quem beijasse ela.

A cena foi assistida por um público de milhares de pessoas e ocorreu no momento do show em que Nattan canta a música "Pense em mim", da extinta dupla Leandro & Leonardo, e convida fãs para subirem ao palco para cantarem juntos.

Quando subiu o vídeo em seu feed, Nattan postou a seguinte legenda: "BEBÊ REBORN saliente da gota ". Mas, diante da repercussão negativa, o artista mudou para "Casal saliente da gota ".







Repercussão

A Associação de Nanismo Brasil (Annabra) se pronunciou por meio de nota de repúdio em seu perfil no Instagram afirmando que o cantor expôs a mulher ao ridículo, informando ainda que vai acionar o Ministério Público "para que os desdobramentos legais cabíveis sejam apurados".

Segundo a associação, atitudes como essa reforçam preconceito e a exposição da mulher com deficiência "em um ato de escárnio público fere não apenas a vítima direta, mas toda a nossa comunidade, que diariamente luta por respeito, acesso à saúde, educação e inclusão social".

"O episódio, que foi classificado como 'momento patético' por parte da imprensa, demontra o quanto o capacitismo e objetificação da pessoal com nanismo ainda são tolerados socialmente, mesmo em espaços de grande visibilidade", continua o comunicado da ANNABRA.

"A ANNABRA informa que vai se mobilizar e fará a denúncia, junto ao Ministério Público, para que os desdobramentos legais cabíveis sejam apurados", finaliza.

"É importante deixar claro: o fato de uma pessoa com nanismo, em determinado momento, consentir ou participar de uma cena como essa não significa que toda a comunidade aceite ou ache engraçado. Normalizar este tipo de 'entretenimento' é abrir espaço para a perpetuação do preconceito e da violência simbólica, minando os avanços que temos conquistado com tanto esforço", complementa a nota.

Capacitismo é crime

A associação também reafirma que "Além do repúdio social e moral, é fundamental ressaltar que o capacitismo é crime no Brasil. O Artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) estabelece que praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência é crime, com pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa."



Veja também