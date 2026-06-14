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Acidente Cantor Oliver Tree morre aos 32 anos em acidente entre helicópteros no Rio Ele era conhecido por músicas como Miss You e Life Goes On, que somam bilhões de reproduções em plataformas de streaming atualmente

Oliver Tree, cantor e produtor norte-americano, morreu aos 32 anos de idade no acidente entre dois helicópteros que ocorreu no Rio de Janeiro na manhã deste domingo, dia 14. Ele era conhecido por músicas como Miss You e Life Goes On, que somam bilhões de reproduções em plataformas de streaming atualmente.

Nas últimas semanas ele vinha fazendo shows de sua turnê mundial, passando por México, Argentina e Chile antes de chegar ao Brasil, onde se apresentou no Studio Stage, em São Paulo, no último dia 6.

O acidente ocorreu na região do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas estavam nas aeronaves.

Tree estava com o piloto Alexandre Souza e outros três passageiros, enquanto o piloto do outro helicóptero, Charles Marsillac, voava sozinho.

Na queda, as duas aeronaves atingiram um pátio com carros elétricos na Avenida das Américas, o que ocasionou um incêndio que se alastrou por ao menos 20 veículos, intensificado pelas baterias de lítio, segundo o corpo de bombeiros.

Quem são as vítimas do acidente entre helicópteros:

- Gaspar Prim

- Lucas Brito Chaves

- Lucas Vignale

- Oliver Tree Nickel

- Alexandre Souza (piloto)

- Charles Marsillac (piloto)

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