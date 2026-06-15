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Música Cantor Oliver Tree, morto em acidente aéreo no RJ, deixa parcerias de sucesso na música Artista americano colaborou com alguns dos maiores nomes da música eletrônica e acumulou sucessos ao lado de DJs, rappers e produtores

A morte do cantor americano Oliver Tree, aos 32 anos — num acidente envolvendo dois helicópteros no Rio de Janeiro, no último domingo (14) —, interrompeu uma carreira marcada por sucessos virais e colaborações com alguns dos maiores nomes da música pop, eletrônica e do hip-hop contemporâneo. Conhecido pelo visual excêntrico, pelo humor absurdo e por hits como "Life goes on" e "Miss you", o artista acumulava mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e havia se consolidado como um dos nomes mais versáteis da música digital.

Ao longo de pouco mais de uma década de carreira, Oliver Tree construiu uma discografia que atravessou gêneros musicais e o colocou ao lado de artistas como David Guetta, Diplo, Marshmello, Travis Barker e o brasileiro Alok, responsável por um remix de sucesso de "Life goes on".

Uma de suas parcerias mais conhecidas surgiu com o DJ alemão Robin Schulz. Em 2022, os dois lançaram "Miss you", faixa que se tornou um fenômeno global e ultrapassou centenas de milhões de reproduções nas plataformas digitais. A música ajudou a apresentar Oliver Tree a um público mais amplo e se transformou num dos maiores sucessos de sua carreira.

No universo da música eletrônica, o cantor também trabalhou com David Guetta, um dos DJs mais populares do mundo. Os artistas se uniram na faixa "Here we go again", lançada em 2024, misturando a sonoridade pop característica de Tree com elementos de música de dança eletrônica (EDM, como se diz, na sigla em inglês). A colaboração reforçou a presença do americano em festivais e playlists voltadas para a música eletrônica.

Outro nome importante em sua trajetória foi Diplo. Após a morte do cantor, o produtor publicou uma emocionante homenagem nas redes sociais, descrevendo Tree como "o irmão que nunca teve" e exaltando sua criatividade, senso de humor e personalidade única. Os dois mantinham uma amizade próxima e haviam colaborado em diferentes projetos ao longo dos últimos anos.

Oliver Tree também esteve ligado ao universo do rap. Em entrevistas, Diplo relembrou uma sessão de estúdio em que os dois trabalhavam numa música com Tyga. Segundo o produtor e DJ, ao retornar do banheiro, encontrou Tree transformando a gravação numa irreverente "diss track" improvisada.

Outro parceiro frequente foi Marshmello, atração do Rock in Rio, em 2022. Os dois trabalharam juntos em diferentes momentos da carreira de Tree, incluindo a faixa "Hurt", que mais tarde daria origem à base de "Miss you", um dos maiores fenômenos virais dos últimos anos.

A lista de colaboradores ainda inclui nomes como Whethan, KSI e o grupo russo Little Big, o que mostra a capacidade do artista de circular por diferentes cenas musicais sem perder a identidade.

Nascido em Santa Cruz, na Califórnia, Oliver Tree ganhou projeção internacional a partir do EP "Alien boy" e alcançou o auge da popularidade com os sucessos virais impulsionados por plataformas como TikTok, Instagram e YouTube. Seu quarto álbum de estúdio, "Love you madly hate you badly", havia sido lançado neste ano, enquanto o cantor percorria diversos países com uma turnê mundial. Poucos dias antes do acidente, ele havia se apresentado em São Paulo.

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