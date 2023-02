Cantor Péricles é assaltado e tem carro levado por bandidos; veja o vídeo do momento

A- A+

O cantor Péricles foi vítima de um assalto na noite desta quinta-feira (16), em Santo André, na Região Metropolitana de São Paulo. O artista teve o carro e alguns pertences levados.





Câmeras de segurança registraram o crime. O vídeo, que já circula pelas redes sociais, mostra o momento em que Péricles é rendido por um criminoso armado e encapuzado, após sair de uma residência.

Segundo a assessoria de imprensa do sambista, que confirmou o roubo, ele e sua família estão bem. "Não vamos divulgar nenhuma nota oficial e nenhum outro detalhe sobre o ocorrido. Só falar que o assalto realmente aconteceu, roubaram o carro do cantor, mas ele e todos que estavam com ele graças a Deus estão bem", afirma o comunicado oficial.



No momento do assalto, Péricles estava na companhia da esposa, a pernambucana Lidiane Santos, e da filha do casal. O crime aconteceu na porta da casa da mãe do sambista. Ainda não há informações sobre a prisão de algum suspeito.

