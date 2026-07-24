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MÚSICA Cantor pernambucano representa o Brasil em concurso musical internacional no Quirguistão Roger Ricco foi selecionado para o Echo of Nomads, que reunirá 21 competidores de 20 países em setembro

O cantor, compositor e produtor pernambucano Roger Ricco vai representar o Brasil em uma competição internacional de música. Ele foi selecionado para a sexta edição do Echo of Nomads, que será realizada no Quirguistão, país da Ásia Central.

Integrando os Jogos Mundiais Nômades 2026, o concurso internacional de música étnica ocorre de 1 a 4 de setembro. Realizado nas cidades de Bishkek e Cholpon-Ata, o evento reunirá 21 intérpretes selecionados de 20 países ao redor do mundo.

A competição exige dos participantes a união de heranças tradicionais com arranjos contemporâneos executados obrigatoriamente com som ao vivo. Segundo a assessoria de imprensa de Roger Ricco, ele cantará “Volta”, composição de sua autoria assinada em parceria com Clézio Ivan.



Música que dá nome ao próximo álbum de Roger Ricco, a faixa é classificada pelo próprio artista como um forró latino. O termo cunhado por ele representa a fusão entre as estruturas melódicas e românticas do forró e o balanço rítmico sincopado da salsa caribenha.

O pernambucano ainda fará outra apresentação no Quirguistão em uma segunda noite do evento, dedicada às grandes interpretações mundiais. Ele executará uma releitura do clássico bolero “Historia de un Amor”.

As performances serão avaliadas por um júri internacional presidido por Marjan Kataroski, presidente da Associação Mundial de Festivais, e composto pelo maestro francês Claude Revolte e por estrelas da Eurovisão.

Com mais de 25 anos de carreira, Roger Ricco acumula 15 prêmios conquistados em festivais da Europa Continental e Leste Europeu, com passagens marcantes pela Espanha, Letônia, Moldávia e Bielorrússia. Em sua trajetória, ele já cantou obras em múltiplos idiomas, como espanhol, russo, romeno, italiano e inglês.

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