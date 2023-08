Post Malone compra uma carta por quase R$ 10 milhões; entenda

A- A+

O rapper norte-americano Post Malone, conhecido pelos hits do hip hop e soft rock "Sunflower" e "Circles", já se declarou abertamente como um grande nerd. Entre seus hobbies está o jogo de cartas colecionáveis "Magic The Gathering" (MTG), no qual ele é um jogador mundialmente conhecido. Nesta quarta-feira (2), ele desembolsou US$ 2 milhões de dólares em um único item do game.

O cantor e produtor musical já participou de diversas entrevistas e podcasts relacionados ao game, além de ser amigo próximo e jogar em vídeos com Brian Lewis, mais conhecido como "O Professor", um dos maiores nomes quando se trata de cards colecionáveis. Post também já foi homenageado pela empresa produtora do "Magic", Wizards of The Coast, com cartas que referenciam o artista.

No dia 23 de junho, foi lançado um crossover entre o jogo e a famosa série de livros do J.R.R. Tolkien,"Senhor dos Anéis". Nela, diversos personagens do universo fantástico ganharam vida nas cartas, incluindo o anel que a trama gira em torno. Como jogada de marketing, foi lançada uma versão com uma arte diferente do anel e divulgado que seria a única versão no mundo.

Após uma caça ao tesouro mundial pela edição especial, o canadense Brook Trafton encontra o item mais raro (e jogável) dos 30 anos de história do game e o vende para o rapper milionário por US$ 2 milhões de dólares (R$ 9.7 milhões aproximadamente). Confira vídeo do momento que aconteceu a venda:

Post Malone buying the 1/1 One Ring Magic The Gathering card valued at $2 million+ is the coolest nerd thing of all time pic.twitter.com/Nr5ssJky4Q — Jake Lucky (@JakeSucky) August 2, 2023

