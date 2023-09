A- A+

acidente Cantor Regis Danese sai da UTI e é transferido para enfermaria, em Goiás Mulher e filhos do artista usaram as redes sociais para tranquilizar os fãs; ele sofreu um acidente de carro na quarta-feira

O cantor gospel Regis Danese, vítima de um acidente de carro há dois dias, foi transferido na tarde desta sexta-feira para a ala de enfermaria do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage da Siqueira (Hugol), em Goiânia, após realizar cirurgias no abdômen. De acordo com nota da unidade hospitalar, cantor tem estado de saúde regular, está consciente e respira espontaneamente.

Por meio das redes sociais, a mulher do cantor, Kelly Danese, tranquilizou os fãs do artista em um vídeo publicado no Instagram de Regis. Danese passou por uma laparotomia, cirurgia que abre a cavidade abdominal para localizar possíveis lesões, e uma enterorrafia, um procedimento focado em suturar o corte feito no intestino. As operações são feitas respectivamente.

"Graças a Deus ele está estável, com muita dor, o normal pois a pancada foi muito forte no abdômen. Mas fez a cirurgia, costurou o intestino delgado. Está com fraturas na costela, braço quebrado, mas isso fica para depois, agora o foco era o intestino. Mas ele está bem", dividiu a esposa do cantor em vídeo publicado no Instagram de Regis.

Além de Kelly, os filhos de Regis, Brenda e Brunno, também atualizaram as redes sociais com novidades sobre o estado de saúde do pai. O filho mais velho, em uma publicação desta sexta-feira, afirmou que o pai já está "consciente e respirando espontaneamente", junto à nota do hospital atualizada pela manhã.

Já Brenda, a caçula do casal, usou os stories para afirmar que o pai já estava bem há cerca de 20 horas. Nesta sexta, em uma nova publicação com o pai, disse "Esse mesmo Deus está fazendo mais um milagre!!!! Estamos todos em oração, vamos viver mais um testemunho!!!".

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informa que o paciente João Geraldo Danese Silveira, conhecido como Regis Danese, recebeu alta da UTI e se encontra internado na enfermaria da unidade, possui o estado de saúde geral regular, consciente e está respirando espontaneamente.

