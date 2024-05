A- A+

música Cantor renanrenan estreia seu show "O Mar e a Galáxia" nesta sexta (22) em Olinda Apresentação é baseada no EP homônimo, acontecerá no Teatro Fernando Santa Cruz e contará com participações de Lauro, Ítalo Soeiro, Rinaldo Júnior e Ingrid Guerra

Nesta sexta (24), o multiartista pernambucano renanrenan estreia seu novo show, “O Mar e a Galáxia”, no Teatro Fernando Santa Cruz, que fica no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. A apresentação será às 20h e marca o lançamento do segundo EP, homônimo ("OMAG"), do cantor e ator queer não-binário. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Este será o primeiro show de renanrenan completamente autoral. Ele cantará 12 canções, sendo algumas de “O Mar a Galáxia”, outras do seu primeiro EP, “Mergulhos” (2021), além de canções do repertório d’Os Amanticidas, banda paulistana com quem renanrenan já se apresentou, entre Recife e São Paulo, em 2023.



No EP “O Mar e a Galáxia”, o artista canta a conexão transcendental entre as águas e as estrelas, recontando sua própria trajetória sob um prisma que atravessa vivências pessoais, profissionais e artísticas de forma integrada. No show, isso é contado através de sonoridades e ambiências sinestésicas, que interligam cena, luz, música orgânica e elementos eletrônicos.

“O show vai contar o caminho do mar até a galáxia, simbolicamente um movimento de expansão e crescimento, que traduz como estou me sentindo no atual momento - percebendo e aproximando os diferentes universos que existem em mim, e integrando-os através da música”, comenta renanrenan.

No palco, renanrenan estará acompanhado por: Giovanna Coely (violão), Max P (baixo), Gilberto Bala (bateria), Babi Regina e Junior Candeias (percussões). O artista receberá como convidados Lauro, Ítalo Soeiro, Rinaldo Júnior e Ingrid Guerra.



SERVIÇO

Show “O Mar e A Galáxia”, com renanrenan

Quando: Sexta (24), às 20h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz/Mercado Eufrásio Barbosa | Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda/PE

Ingressos: a partir de R$ 40, à venda no Sympla

Informações: @renanrenan_

