LUTO Cantor Rodriguinho Feitosa, que morreu aos 17, tentou inscrição no The Voice Kids em 2020 Tido como uma promessa no meio artístico, alagoano já havia participado de shows de João Gomes, Nattan, Tarcísio do Acordeon e Mano Walter

O cantor alagoano Rodrigo Feitosa, conhecido como Rodriguinho, morreu na última sexta-feira (19), aos 17 anos, devido a uma parada cardiorrespiratória. Considerado uma promessa no meio artístico, Rodriguinho, que era portador de deficiência física, já havia participado de shows de João Gomes, Nattan, Tarcísio do Acordeon e Mano Walter.

Filho mais velho de um veterinário e de uma enfermeira, Rodriguinho tinha duas irmãs. A família é de Palmeira dos Índios, município localizado no agreste de Alagoas. A prefeitura da cidade, aliás, decretou luto oficial de três dias por conta da morte do cantor.

"A morte de Rodriguinho provocou forte comoção na cidade, pois ele irradiava alegria e era querido por todos. À família e amigos enlutados, prestamos os nossos sinceros sentimentos e o conforto que só Deus poder oferecer neste momento de intensa dor", afirma o comunicado da prefeitura.

Rodriguinho se iniciou na música no Colégio Cristo Redentor, além de ter participado de corais em igreja. Em 2020, ele chegou a enviar um vídeo de inscrição para o The Voice Kids, mas acabou não sendo selecionado pelo programa. No vídeo, ele canta a música "Meia noite", de Zé Vaqueiro.

Rodriguinho tinha mais de mais de 33 mil seguidores no Instagram, onde costumava compartilhar suas apresentações, além de momentos do dia a dia. Em seu canal no YouTube, ele também compartilhava vídeos sobre games, fora o conteúdo musical. "Mesmo com minhas perninhas e bracinhos diferente. Sou igualzinho a todos vocês corro, pulo, brinco e muito mais. Espero que gostem dos meus vídeos", dizia o cantor na descrição do canal.

