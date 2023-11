A- A+

Funk melody Cantor Rogerinho, dono do hit '085', faz show no Recife nesta sexta (1º) Cantor cearense é um dos principais nomes nacionais do funk melody romântico

O cantor Rogerinho desembarca no Recife, nesta sexta (1º), para show na Zona Sul da cidade. Felipe Farra e Serginho dividem o palco como cearense, garantindo um line-up completo, a partir das 22h, no Match Hall, em Boa Viagem.

O cantor Rogerinho é dono de hits como ‘Botadinha Saliente’, ‘Thuco Nela’ e ‘085’. Cearense, de 22 anos, ele é um dos principais nomes no Brasil da ‘bregadeira romântica’, que une o brega a batidas melodys e do funk.

Com ‘085’, Rogerinho entrou neste ano no TOP 50 do Spotify, com mais de 500 mil streams por dia, caindo nas graças de famosos e vídeos de influencers. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla e na recepção da Cia Athletica.

SERVIÇO:

O quê: 11 anos da Cia Athletica no Recife

Quando: 1° de dezembro

Onde: Match Hall - Avenida Domingos Ferreira, Boa Viagem, às 22h

Ingressos: a partir de R$ 50, no Sympla e na recepção da Cia Athletica, no RioMar Recife.

