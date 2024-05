A- A+

Saúde Cantor sertanejo Milionário, da dupla com José Rico, é internado após sofrer AVC Artista deu entrada em hospital de São José do Rio Preto nesta segunda-feira (20)

O cantor Milionário, conhecido pelo trabalho na dupla sertaneja Milionário & José Rico, foi internado na noite desta segunda-feira (20) no Hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Segundo boletim médico disponibilizado nas redes do artista, Milionário passou por um estresse traumático. Chegando no hospital, exames constataram um quadro de AVC isquêmico. Inicialmente, a suspeita era hemorragia no cérebro.

"No momento o paciente se encontra consciente, sem presença de déficit motor ou sensitivo, comunicando-se com a equipe e alimentando-se por via oral. O paciente já está em tratamento para prevenir um novo evento e segue em reabilitação", informou o hospital.

Conhecidos por sucessos como "Estrada da vida" e "Decida", Milionário & José Rico estiveram em atividade entre 1970 e 2015, quando José Rico faleceu após uma parada cardíaca.

