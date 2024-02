Cantor sertanejo morre após ser baleado dentro de casa; suspeito é preso em MG

A- A+

O cantor Gustavo Caporalini, ex-cantor da dupla Gustavo e Wesley, morreu no domingo (25), na casa onde vivia com a esposa e três filhos em Votuporanga, no interior de São Paulo. Ele estava com a família quando o suspeito invadiu a residência e efetuou três disparos contra Gustavo. O cantor foi levado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.



Segundo informações da Polícia Civil de São Paulo Paulo, o suspeito fugiu ainda no domingo e foi localizado na cidade de Campina Verde, em Minas Gerais, com apoio do retrato falado feito pela mulher do cantor.

Além de cantor, Gustavo era corretor de imóveis em Votuporanga, além de ser filho do assessor parlamentar Ormélio Caporalini.



O prefeito da cidade, Jorge Seba, lamentou o ocorrido em suas redes sociais. "Músico, corretor de imóveis, um jovem muito atuante em Votuporanga e região. Nossos sentimentos à família e aos amigos", escreveu.

