LUTO Cantor sertanejo morre atropelado em rodovia de São Paulo Matheus, da dupla com Zé Henrique, trabalhava no lançamento do primeiro DVD

O cantor sertanejo Luiz Carlos da Pena, mais conhecido como Matheus, da dupla com Zé Henrique, morreu na madrugada desta quarta-feira (29). O artista sofreu um atropelamento na Rodovia Dom Pedro I, em Valinhos, município do Interior de São Paulo.

Matheus viajava de carro para o Rio de Janeiro, com a esposa, uma amiga, a sogra e o sogro. Segundo informações do G1, o objetivo era levar a mulher do cantor para tirar o visto de viagem para os Estados Unidos.

O atropelamento aconteceu quando Matheus e o sogro, Marcos William Ribera Vasque, de 61 anos, estacionaram o carro no acostamento para se revezarem na direção. Ao saírem do veículo, foram atingidos por outro carro, que estava desgovernado e ainda bateu no automóvel deles.



O sertanejo morreu na hora. Já o sogro chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu. O teste do bafômetro mostrou que Homero Murraer Neto, de 36 anos, o motorista responsável pelo atropelamento, estava alcoolizado. Após passar por exames no Instituto Médico Legal (IML), ele foi preso e levado à cadeia do 2º Distrito Policial de Campinas (SP).

Matheus trabalhava no lançamento do seu primeiro DVD com Zé Henrique. O show de gravação ocorreu em fevereiro, em Ribeirão Preto, e o lançamento estava previsto para o mês de abril.

