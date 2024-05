A- A+

Acidente Cantor sertanejo morre em acidente de carro após assinar primeiro contrato com gravadora O artista Guilherme Leon, de 32 anos, morreu na madrugada do último sábado (18)

O cantor e compositor sertanejo Guilherme Leon, de 32 anos, morreu em um acidente de carro na madrugada do último sábado (18), na Rodovia Raposo Tavares, em Mairinque, São Paulo.

Antes do ocorrido, o artista tinha assinado o seu primeiro contrato com uma gravadora profissional. Ele estava voltando de Goiânia, Goiás, quando aconteceu o acidente.

Ele estava retornando para casa na pista sentido Sorocaba, São Paulo, quando outro veículo invadiu a contramão e bateu de frente com o carro dele.

A esposa de Guilherme também estava no veículo, teve ferimentos leves e foi encaminhada para o hospital.

O motorista do outro veículo fugiu do local sem prestar socorro, mas foi encontrado e encaminhado para a delegacia na tarde do sábado (18).

