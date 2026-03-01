Dom, 01 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo28/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
oriente médio

Cantor sertanejo Sorocaba conta que escapou por pouco do bombardeio no aeroporto de Dubai

'Um livramento', definiu o artista

Reportar Erro
Cantor sertanejo Sorocaba contou que escapou por pouco do bombardeio no aeroporto de DubaiCantor sertanejo Sorocaba contou que escapou por pouco do bombardeio no aeroporto de Dubai - Foto: Redes Sociais/Reprodução

O cantor sertanejo Sorocaba contou que escapou por pouco do bombardeio no aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes, em meio ao conflito entre Estados Unidos e Israel.

O artista foi às redes sociais contar o que aconteceu em um vídeo publicado em um reels:

"Olha que loucura! A gente estava dois dias atrás no aeroporto de Dubai, exatamente no terminal que caiu a bomba no aeroporto. Graças a Deus não machucou ninguém, mas um baita susto a galera levou lá. Foi um livramento", ele contou em vídeo postado no Instagram.

Leia também

• Com morte de Khamenei, Irã forma conselho de governo com aiatolá Arafi

• Trump ameaça usar força "nunca antes vista" se houver retaliação do Irã após ataques

• Guarda Revolucionária promete 'a ofensiva mais feroz da história' do Irã contra Israel e EUA

O cantor continuou:

"Depois a gente chegou aqui no Japão e ficamos sabendo que, depois de dois dias, que tinha estourado essa guerra. A gente estava na Índia, conectou em Dubai, nesse terminal que deu rolo, e partimos para o Japão. Escapamos por dois dias! Deus cuidando da gente sempre", encerrou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter