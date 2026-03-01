A- A+

oriente médio Cantor sertanejo Sorocaba conta que escapou por pouco do bombardeio no aeroporto de Dubai 'Um livramento', definiu o artista

O cantor sertanejo Sorocaba contou que escapou por pouco do bombardeio no aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes, em meio ao conflito entre Estados Unidos e Israel.

O artista foi às redes sociais contar o que aconteceu em um vídeo publicado em um reels:



"Olha que loucura! A gente estava dois dias atrás no aeroporto de Dubai, exatamente no terminal que caiu a bomba no aeroporto. Graças a Deus não machucou ninguém, mas um baita susto a galera levou lá. Foi um livramento", ele contou em vídeo postado no Instagram.

O cantor continuou:

"Depois a gente chegou aqui no Japão e ficamos sabendo que, depois de dois dias, que tinha estourado essa guerra. A gente estava na Índia, conectou em Dubai, nesse terminal que deu rolo, e partimos para o Japão. Escapamos por dois dias! Deus cuidando da gente sempre", encerrou.

