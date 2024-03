Cantor sertanejo Victor Hugo cai de estrutura em palco durante ensaio

A- A+

O cantor sertanejo Victor Hugo, da dupla Diego & Victor Hugo, sofreu um pequeno acidente com uma estrutura do palco durante um ensaio. O cantor não se machucou e o momento foi registrado nas redes sociais da dupla.

No vídeo, Diego sobe em um pequeno elevador até a superfície do palco. Quando Victor Hugo faz o mesmo, a estrutura de repente despenca. "É porque eu não caio mais em papinho de ex", brincou o músico.

Após receber mensagens preocupadas de fãs e amigos, Victor Hugo voltou às redes sociais para tranquilizar o público. "Obrigado pelas mensagens de carinho.

Obrigado também pelas risadas", escreveu. "Estou bem". Por fim, ele ressaltou que a dupla está seguindo a agenda de shows normalmente.

